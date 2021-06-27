После драки с участием скинхедов в Москве завели уголовное дело
Екатерина Зайцева
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В Москве возбудили уголовное дело после драки с участием бритоголовых молодых людей, сообщает Telegram-канал Mash.
Конфликт произошел 22 июня возле станции метро «Молодежная». Несколько бритоголовых мужчин начали выяснять отношения с другой группой молодых людей, выкрикивая националистические лозунги. Telegram-канал называет мужчин «скинхеды».
Ссора переросла в драку. На кадрах видно, как один из мужчин угрожает оружием.
В результате гражданина Киргизии признали потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с примирением оружия», четыре человека были задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой между мигрантами. Инцидент произошел на Ольховской улице.