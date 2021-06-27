После драки с участием скинхедов в Москве завели уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело после драки с участием бритоголовых молодых людей, сообщает Telegram-канал Mash.

Конфликт произошел 22 июня возле станции метро «Молодежная». Несколько бритоголовых мужчин начали выяснять отношения с другой группой молодых людей, выкрикивая националистические лозунги. Telegram-канал называет мужчин «скинхеды».

Ссора переросла в драку. На кадрах видно, как один из мужчин угрожает оружием.

В результате гражданина Киргизии признали потерпевшим. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с примирением оружия», четыре человека были задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой между мигрантами. Инцидент произошел на Ольховской улице.