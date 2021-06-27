Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Архангельской области

Два пассажирских автобуса попали в ДТП в городе Котласе Архангельской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

«Два пассажирских автобуса столкнулись в Котласе на улице Ленина возле дома 176. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них двое несовершеннолетних», — сообщил источник.

По его данным, всего в автобусах находилось 22 человека. Двоих осматривают медики, остальные направлены в больницу.

Движение на участке, где произошла авария, осуществляется по реверсивной схеме в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с подростками опрокинулся в Крыму. По предварительном данным, в результате ДТП пострадали двое.