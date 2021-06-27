За неделю от коронавируса умерло рекордное число россиян

Число умерших из-за COVID-19 в России за последнюю неделю возросло на 3 921 — это максимальный прирост с начала пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

Сообщается, что предыдущий рекорд — 3 920 случаев — был зарегистрирован в конце декабря прошлого года. При этом, уровень летальности за неделю практически не изменился.

По данным оперштаба, рост заболеваемости в стране продолжается: за семь дней подтверждено 134 465 случаев заражения, что на 24,3% больше показателя прошлой недели. Число пациентов, которые сейчас проходят лечение от коронавируса, также продолжает увеличиваться — за неделю оно достигло 361 295, наибольшего значения с конца февраля.

В воскресенье 27 июня в Москве в пятый раз за июнь обновлен рекорд по суточной смертности от коронавируса.

За прошедшие сутки по всей стране выявлено 20 538 новых случаев коронавирусной инфекции.