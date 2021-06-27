На Алтае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

В Алтайской Республике ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Вакцинироваться предписано всем работникам сферы обслуживания, образования, правоохранительных органов, государственным и муниципальным служащим, военнослужащим, а также сотрудникам многофункциональных центров, транспорта, почты, детских лагерей, санаториев.

«До 1 июля работодатели должны подать списки работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую сеть. До 30 июля все должны быть привиты первым компонентом вакцины», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что второй компонент вакцины должен быть поставлен до 30 августа.

Региональные власти рассчитывают привить к концу лета не менее 60% населения.

По данным Роспотребнадзора, добровольную вакцинацию прошли более 36,2 тыс. жителей Алтая, в том числе 28,4 тыс. из них привиты уже двумя компонентами вакцины.

Ранее сообщалось, что Бурятия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса.