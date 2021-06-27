На Украине 400 поселений остались без света из-за ливней

На Украине почти 400 поселений в восьми областях остались без света из-за ливней, гроз и ветра. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

«В результате осложнения погодных условий — порывы ветра, дождь, гроза — из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в восьми областях», — говорится в сообщении.

Без электричества остались 129 поселений в Киевской области, 73 — в Черниговской, 57 — в Житомирской, 50 — в Черкасской, по 26 — в Винницкой и в Львовской, 20 — в Кировоградской и 12 — в Одесской. В настоящий момент спасатели ведут работы, чтобы устранить неполадки.

Ранее в результате торнадо, произошедшего 4 июня в районе городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии, 32 тыс. семей остались без электричества.

По меньшей мере три человека погибли из-за стихийного бедствия, скорая помощь доставила в больницы 63 раненых. Многие пострадавшие получили ранения от града, который, по словам очевидцев, был размером с теннисный мяч.