СК начал проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере в Туве

Следователи проводят проверку из-за вспышки коронавируса в детском лагере «Байлак» Тандинского района Тувы. Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК России.

Проверка проводится по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». СК установит причины и условия, повлиявшие на распространение инфекции в детском лагере.

Всего в лагере находятся 174 ребенка и 33 работника. Коронавирус подтвердился у 66 детей и 8 взрослых.

Ранее сообщалось, что первый случай COVID-19 у одного из детей был зафиксирован на этой неделе, после чего в лагере ввели ограничительные меры.

До этого вспышка коронавируса произошла в «Артеке». Там инфекция подтвердилась у 12 человек. В обсерватор были помещены 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заразившимися.