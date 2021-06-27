Россиян предупредили об аномально теплой погоде в начале июля

Начало июля в России будет аномально теплым, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

«Практически на всей территории страны температура около и выше нормы будет 1 июля», — сказал он.

По словам специалиста, очаги тепла будут располагаться в Приволжском федеральном округе и на Урале, где температура превысит норму на 7-8°С, и в Якутии, где показатели будут выше средних на 4-6°С.

Единственным регионом, где воздух прогреется немного ниже нормы, станет Красноярский край. Вильфанд заключил, что лето будет «теплым, а где-то очень или супертеплым».

Ранее в Москве был побит четвертый за неделю температурный рекорд: 27 июня главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру +32,6°С. По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Москве будет держаться до понедельника, 28 июня.