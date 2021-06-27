Диетологи назвали семь необычных свойств черешни

Доктор медицинских наук Саманта Кассетти и диетолог Кери Ганс в беседе с Women's Health назвали семь неожиданных свойств черешни.

Во-первых, благодаря высокому содержанию витамина C и других антиоксидантов, ягода может способствовать предотвращению появления морщин. Также черешня снижает риск развития онкологических заболеваний благодаря содержанию полифенолов, оказывающих противораковое действие.

В статье при этом подчеркивается, что черешня сама по себе вряд ли избавит от риска развития рака, однако при регулярном употреблении этих ягод вкупе с ведением здорового образа жизни это снизит вероятность заболевания.

Помимо этого, обладая защитными полифенольными соединениями, черешня помогает понизить кровяное давление.

«Эти соединения увеличивают выработку оксида азота и улучшают функцию клеток, которыми выстланы кровеносные сосуды», — рассказала Кассетти.

Черешня также способна замедлять снижение когнитивных способностей благодаря антоцианам, которые придают ягодам темно-красный цвет. Ягоды также улучшают работу мозга и память, снижают риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Присутствующие в черешне антиоксиданты могут снижать риск развития сердечных заболеваний. Они также защищают кровеносные сосуды от образования бляшек.

Кроме того, ягоды способствуют борьбе с диабетом второго типа. Полифенолы, которые содержатся в черешне, увеличивают чувствительность к инсулину.

Присутствующий в черешне гормон мелатонин помогает уснуть и лучше выспаться. Люди, страдающие от бессонницы, обладают более высоким уровнем окислительного стресса. По этой причине, как отмечает Кассетти, содержащиеся в ягоде антиоксиданты помогают противостоять этому воздействию и нормализуют сон.

В 2019 году кандидат медицинских наук Елена Ливанцова рассказала, что самыми полезными ягодами признаны брусника и голубика.