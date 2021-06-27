Вирусолог предостерегла от «железного занавеса» между привитыми и непривитыми

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова предрекла возведение «железного занавеса» между привитыми и непривитыми россиянами, сообщает kp.ru.

По ее словам, сегодня в России очень популярно нежелание вакцинироваться.

«Мы опоздали на вакцинацию, не она к нам! Мы просто не хотели это делать, потому что нам было лень», — заявила Баранова.

Из-за этого, по мнению биолога, общество делится на две группы — те, кто хотят привиться и те, кто не хочет вводить вакцину.

«Страны не будут отгорожены «железным занавесом». Эта граница будет проходить не между государствами, а внутри государств между разными группами населения — теми, кто хотят прививаться, и теми, которые не хотят», — сказала специалист.

Ранее стало известно, что в Москве за прошедшие сутки на вакцинацию от коронавируса записались более 85 тысяч человек.