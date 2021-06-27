Юрист назвал случаи, когда штрафуют за видеорегистратор в машине

Мнение о том, что за размещение видеорегистратора в салоне автомобиля можно получить штраф, не соответствует действительности. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает агентство «Прайм».

«Существует мнение, что размещение слишком большого видеорегистратора по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст.12.5 КоАП, так как он ограничивает водителю обзорность. Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла», — сказал юрист.

Миронов посоветовал руководствоваться собственными потребностями и существующим регламентом при принятии решения об установке в автомобиль видеорегистратора.

Ранее стало известно о том, что с 1 марта 2022 года инспекторы ГИБДД могут начать выписывать новые штрафы водителям за нарушение обновленных правил дорожного движения (ПДД).