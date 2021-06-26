Более 70 человек заразились коронавирусом в детском лагере в Туве

Более 70 человек заразились коронавирусом в детском лагере «Байлак» в Туве, сообщается на сайте республиканского министерства здравоохранения.

На текущей неделе в лагере был зафиксирован первый случай COVID-19 у одного из детей, после этого в лагере ввели ограничительные меры. После этого положительный результат теста на коронавирус получили 66 детей и восемь сотрудников лагеря.

Заболевшие будут размещены в Аграрном лицее для дальнейшего медицинского сопровождения, детей и сотрудников с отрицательным результатом теста на коронавирус переведут в общежитие Строительного техникума.

Ранее сообщалось, что коронавирус нашли у шести детей в лагере «Артек». Позже стало известно уже о 12 заболевших. В обсерватор были помещены 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с заразившимися COVID-19.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 132 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».