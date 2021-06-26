Иммунолог оценила рекомендации ВОЗ по вакцинации при любом уровне антител

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Ксения Бочарова оценила рекомендации ВОЗ о вакцинации граждан от коронавируса при любом уровне антител.

«Есть такие рекомендации. Вчера обсуждали это очень активно. И сказали о том, что есть определенные декретированные сроки, в которые мы прививаем пациентов. Раньше мы особо не обращали никогда (внимание) на уровень антител: если есть график, схема вакцинации — ее и придерживались», — сказала она РЕН.

Бочарова заявила, что пока сложно сказать о влиянии количества антител на качество жизни пациента, так как срок наблюдения очень маленький.

«А ввиду того что эпидемиологическая обстановка неблагоприятная и риск развития заболевания высок, ждать окончания результатов исследований и уточнения статуса поствакцинального периода пациентов с высокими антителами, низкими антителами — не представляется возможным», — пояснила она.

Иммунолог добавила, что специалисты будут накапливать данные и далее корректировать показания и противопоказания к вакцинации.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител.