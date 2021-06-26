В РПЦ назвали изнасилование не поводом для аборта

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал изнасилование не поводом для аборта.

«Мнение церкви заключается в том, что даже если девушка забеременела в результате изнасилования — это не причина для того, чтобы делать аборт», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что с точки зрения церкви каждая человеческая жизнь ценна, «вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие».

Ранее патриарх Кирилл призвал женщин отдавать детей церкви вместо аборта.

Также в РПЦ заявляли о необходимости ограничить суррогатное материнство в России.