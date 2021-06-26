Более 60 рейсов отменены или задержаны в Москве
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В московских аэропортах отменены или задержаны 64 рейса, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Больше всего рейсов – 32 – задержано в аэропорту Домодедово, вылет еще семи рейсов из этой воздушной гавани отменен.
При этом в Шереметьево восемь рейсов задержаны, пять – отменены, а во Внуково задержаны пять вылетов, отменены – семь.
Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево изменил планы по возобновлению работы международного терминала С. Его закрыли в прошлом году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом авиаперевозок, открытие намечено на июль.
close