Глава Фонда сохранения языков народов России и его заместитель подозреваются в хищениях

Исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров подозреваются в хищении более 15,3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего расследуется 25 эпизодов хищения.

«Следствие считает, что исполнительный директор фонда Владимир Соболев и его заместитель Дмитрий Федоров заключили фиктивные договоры на допечатную подготовку учебников по долганскому, вепсскому и алеутскому языкам для первого и третьего класса и похитили бюджетные средства, ранее полученные от Минпросвещения РФ», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца замдиректора департамента Минобрнауки России Романа Коровина по делу о крупном мошенничестве. Позже источник рассказал, что Коровина арестовали по делу о хищении более 20 млн рублей во время службы в МЧС.