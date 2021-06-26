В ВОЗ объяснили, зачем носить маски привившимся от COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о необходимости ношения масок гражданами, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже если вы вакцинированы или переболели, надо носить маску. Потому что даже если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно», — объяснила она.

По последним данным, в России выявили 21 665 новых случаев коронавируса. С начала пандемии по всей стране зафиксировали 5 430 753 заражения, умерли 132 683 человек и 4 943 986 выздоровели.

Ранее в ВОЗ рассказали, при каком уровне антител можно вакцинироваться.