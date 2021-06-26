Задержан подозреваемый в стрельбе в Ивановской области

В Ивановской области задержан один из предполагаемых подозреваемых в конфликте со стрельбой в городе Кохма, из-за которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК по региону.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержан один человек, проводятся оперативные мероприятия», — сказали в СК.

Отмечается, что продолжается поиск других подозреваемых. Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее стало известно, что в Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме. По предварительным данным, причиной конфликта стала попытка коллекторов получить деньги от должника.