Метро Москвы опубликовало новую шутку о раздаче воды на станциях

Московский метрополитен выложил в Twitter новую шутку о раздаче воды на станциях.

» – Привет, что случилось?

– Снова очень, пожалуйста хватит, жарко!

– Где?

– Так, понятно, тебе уже напекло по пути. Вода есть?

– Нет.

– О, вышел твит от метро о раздаче воды. Так, что тут у нас по станциям», — говорится в публикации.

Воду пассажирам бесплатно раздают на станциях метро Выхино, Багратионовская, Измайловская, Бульвар Адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Ул. Скобелевская, Кунцевская (3), Кутузовская, Пионерская, Студенческая, Фили и Филевский парк. Также бутылку воды можно получить на платформах МЦК Стрешнево, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Нижегородская и на крупнейших хабах наземного транспорта: ВДНХ, Китай-город, Щукинская, Щелковская.

Прошлую шутку о раздаче воды метрополитен выкладывал днем ранее.

По данным синоптиков, 26 июня в Москве ожидается до +35°С, из-за чего в городе введен «оранжевый» уровень погодной опасности.