В России за сутки выявили 21 665 случаев коронавируса. Об этом сообщил оперштаб.

14,2% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований подтвердились в Москве (8 457), Подмосковье (2 504) и Санкт-Петербурге (1 247).

Также за прошедшие 24 часа скончались 619 пациентов, вылечились 14 347 человек. С начала пандемии по всей стране зафиксировали 5 430 753 заражения, 132 683 смерти и 4 943 986 выздоровления.

Ранее эксперт оценила влияние жары на интенсивность циркуляции коронавируса. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, существует высокая вероятность того, что между жарой и циркуляцией коронавируса есть связь, но ученым еще предстоит оценить достоверность этого факта.