В ВОЗ рассказали, при каком уровне антител можно вакцинироваться
Карина Казанцева
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Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.
По ее словам, существует убеждение во вреде вакцины при наличии антител у человека.
«Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала Вуйнович.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что индийский вариант коронавируса – «дельта» – в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане.
По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.
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