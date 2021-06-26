В ВОЗ рассказали, при каком уровне антител можно вакцинироваться

Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет ТАСС.

По ее словам, существует убеждение во вреде вакцины при наличии антител у человека.

«Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — сказала Вуйнович.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что индийский вариант коронавируса – «дельта» – в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.