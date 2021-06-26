В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крым в ближайшее время придут дожди и град, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба крымского МЧС.

«Днем и до конца суток 26 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что высока вероятность чрезвычайных ситуаций, в том числе подтоплений, аварий на объектах энергетики и ЖКХ.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о сроках завершения работ по ликвидации последствий наводнения в Крыму.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.