Эксперт рассказал, как охладить квартиру без кондиционера

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал, как охладить квартиру в жару без кондиционера. Об этом пишет rg.ru.

Во-первых, нужно проветривать квартиру. Наиболее прохладно на улице между четырьмя и семью часами утра, поэтому стоит открыть окна перед сном и закрыть их, уходя на работу.

Во-вторых, можно поставить холодную воду или лед перед вентилятором, чтобы создать поток холодного воздуха. Также стоит обратить внимание на то, что у некоторых вентиляторов есть специальный летний режим.

В-третьих, если повесить мокрое полотенце на окно, то повысится влажность воздуха.

Также Шкляр посоветовал охлаждать постельное белье в холодильнике, чтобы было комфортнее во время сна.

Наконец, стоит убрать ковры с пола, потому что они мешают помещению остыть. Если на полу плитка или камень, то стоит чаще смачивать их водой.

Ранее диетолог Евгения Рахманова рассказала о том, что многим людям в жаркую погоду кажется, что вреда от обильного питья воды нет, однако ее избыток может негативно сказаться на состоянии здоровья.