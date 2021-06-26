В Якутии на реке произошел разлив нефтепродуктов

В Якутии неподалеку от Вилюйской ГЭС-2 на реке Вилюй произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства экологии.

«По факту разлива нефтепродуктов в реку Вилюй организована проверка», — говорится в публикации.

Разлив произошел в районе поселка Чернышевский Мирнинского района. По имеющимся данным, в реку из ловушки бака аварийного слива масла ГЭС-2 попало масло. По итогам осмотра в других реках, впадающих в Вилюй, нефтепродуктов не обнаружено.

Специалисты уже установили боны и засыпали сорбенты, чтобы нейтрализовать нефтепродукты. В отношении ПАО «Якутскэнерго» начато дело об административном правонарушении.

Ранее в Туапсе местный житель рассказал, что обнаружил масляное пятно у берега. Вместе с друзьями мужчина отправился на пляж, сначала они обратили внимание на странный едкий запах, потом заметили пленку на воде.