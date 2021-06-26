Минтруд планирует вернуть «молоко за вредность»

Министерство труда и социальной защиты предлагает вернуть практику выдачи молока или других кисломолочных за работу на вредном производстве, сообщает «Парламентская газета».

Под вредными условиями Минтруда подразумевает 968 химических, три биологических (микроорганизмы-продуценты, патогенные микроорганизмы, препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов) и один физический фактор — ионизирующее излучение.

Вместо молока, по выбору работника, могут выдаваться кисломолочные жидкие продукты, йогурты с содержанием жира до 2,5%, творог не более 9% жирности, сыр не более 24% жирности или продукты для диетического питания. Для каждого продукта положена различная дозировка — для йогурта — 500 грамм, для творога — 100 грамм, а для сыра — 60 грамм.

Выдача продуктов впрок — несколько порций за раз — будет запрещена, однако вместо «молока за вредность» работники могут согласиться на замену в виде компенсационных выплат.

Норма выдачи «молока за вредность» была упразднена в России в 2020 году, она действовала с 1965 года.