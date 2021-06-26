МВД: мигранты будут подписывать «соглашение о лояльности»

Министерство внутренних дел России планирует обязать иностранных граждан, которые прибывают в страну, подписывать «соглашение о лояльности», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В это соглашении оговариваются правила пребывания в стране и осуществление трудовой деятельности.

«Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах (требованиях) въезда в РФ, выезда из РФ, пребывания (проживания) в РФ и привлечения к трудовой деятельности в РФ, об установленных <…> ограничениях и запретах, о последствиях их несоблюдения», — рассказали в МВД.

Новый документ будет не только информировать мигрантов о правилах пребывания и работы в России, но и последствиях несоблюдения этих правил. Те мигранты, которые пребывают в Россию без визы, согласно «соглашению о лояльности» будут обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию.

Пребывающие по визе будут подписывать «соглашение о лояльности» во время получения визы, в том числе в электронной форме.

Вскоре в Москве для иностранцев и мигрантов откроют пункты платной вакцинации от коронавируса.