Глава Петербурга на Алых Парусах оторвал веревку на праздничной рынде

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на празднике выпускников «Алые Паруса», случайно оторвал веревку у традиционной рынды — морского колокола, которым возвещают начало праздника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«В добрый путь!», — пожелал удачи выпускникам Беглов и подошел к колоколу.

В Санк-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса».

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступят Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступает Светлана Лобода.

В этом году организаторы покажут зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Завершится мероприятие салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.