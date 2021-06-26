Родственники Джорджа Флойда разделились во мнении по приговору Шовину

Родственники Джорджа Флойда разделились во мнении по приговору его убийце, бывшему полицейскому Дереку Шовину, сообщает ТАСС.

Родни Флойд, брат убитого, а также его племянник Брэндон Уильямс выразили недовольство решением судьи, отметив, что считают приговор слишком мягким.

«Это шлепок по рукам. Джорджа у нас забрали на всю жизнь. Я не буду праздновать, не буду праздновать это совсем», — прокомментировал приговор Брэндон Уильямс.

Другой брат убитого, Филониз Флойд, не стал комментировать приговор Шовину, но упомянул движение Black Lives Matter, которое после гибели Джорджа Флойда, стало очень популярным в Соединенных Штатах.

«Не только жизни темнокожих имеют значение, но все жизни имеют значение», — заявил Филониз Флойд, признав, что его слова могут не понравится активистам движения.

Ранее экс-полицейского Дерека Шовина осудили на 22,5 года тюрьмы за убийство Джорджа Флойда.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.