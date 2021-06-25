Три человека погибли в результате нападения с ножом в Германии

Неизвестный напал с ножом на людей в немецком городе Вюрцбург. В результате действий злоумышленника погибли три человека, еще не менее шести получили ранения. Об этом сообщает газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел в центре города.

Как сообщает полиция, подозреваемый в ножевой атаке был задержан, сведений о возможном подельнике нет.

На прошлой неделе в центральной части немецкого города Эспелькамп произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека.