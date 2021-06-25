Туроператоры напомнили, какие зарубежные страны смогут посетить российские туристы

Российские туристы смогут в ближайшее время отправиться в Грецию, Болгарию и на Кипр, сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«С 28 июня открывается несколько направлений. Увеличился объем перевозок в Грецию, открылись греческие острова, и это просто ура, потому что спрос отложенный, большое количество туристов с 2020 года ждали Грецию. Открывается Болгария, на Кипр поедут регулярные рейсы», — сообщила Ломидзе.

Кроме того, в число доступных для российских туристов направлений войдут США, Северная Македония и Иордания. Однако, по словам Ломидзе, эти страны менее востребованы среди россиян.

«Увеличивается объем перевозок в Хорватию. Открылась Мексика и Куба. На Кубу чартеры, на Мексику нет чартеров. Условно открыта Шри-Ланка, но там волна за волной и спроса почти нет», — рассказала она.

Ранее Ломидзе сообщила о росте цен на отдых в Турции. В АТОР считают, что 22 июня и до конца сентября текущего года это направление выберут до 3 млн российских туристов.

При этом по оценкам туроператоров, в первые дни продаж минимальная стоимость тура в Турцию повысилась примерно на 10 тысяч рублей или на 15%.