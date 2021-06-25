В мэрии Москвы назвали число людей, работающих в сферах с обязательной вакцинацией

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Первому каналу раскрыла, сколько жителей столицы работают в сферах, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Она указала, что по оценкам городских властей в таких сферах работает около 3,5-4 млн человек.

«С учетом вакцинированных и переболевших полгода назад — это чуть больше 2 миллионов человек», — сказал Ракова.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности сотрудников сфер торговли, услуг, образования и транспорта города.

С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.