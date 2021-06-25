Песков рассказал, чем вакцинируется от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что не сделал прививку от коронавируса, так как у него еще много антител.

«Я пока не поставил, потому что у меня очень высокие антитела и иммунитет. И у нас новые рекомендации, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой легче, то я в ближайшие недели планирую сделать однофазовый «Спутник-Лайт», — сказал Песков.

Песков сообщил, что у него была выявлена новая коронавирусная инфекция 12 мая 2020 года. Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка рассказала, что ее супруг был выписан из больницы после лечения спустя почти две недели — 25 мая. После этого он неоднократно говорил, что у него высокий уровень антител.

В июне Песков рассказал, что планирует прививаться от коронавирусной инфекции в ближайшее время.