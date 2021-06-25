В Казани мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, пишет РИА «Новости».

«Поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге, 77 в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату», — сказал он.

Позже источник рассказал, что мужчину задержали, гранаты у него не оказалось.

Жильцы дома были эвакуировали. По информации СМИ, суд постановил убрать из захламленной квартиры мусор и провести санитарную обработку, но мужчина отказывался это делать. После этого в квартиру приехали приставы, но житель Казани отказался их впускать.

Ранее в Екатеринбурге предположительно пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окон квартиры. Мужчина вооружен карабином «Сайга», гражданской версией автомата Калашникова. Стрелок заперся в одной из квартир в доме на улице Бородина в районе Химмаш и продолжает отстреливаться из окна. В результате пострадал сотрудник Росгвардии и ребенок.