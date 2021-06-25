В России за сутки выявили 20 393 случая коронавируса, сообщил оперштаб.

15,3% из заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (7 916), Подмосковье (2 436) и Санкт-Петербурге (1 194). Это уже второй день подряд, когда в РФ суточное число новых заражений превышает 20 тысяч.

За прошедшие 24 часа также скончался 601 пациент, еще 14 024 выздоровели.

Таким образом, в России с начала пандемии заразились 5 409 088 человек. Также зафиксированы 132 064 смерти и 4 929 639 выздоровления.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, когда вторая доза вакцины не имеет смысла.