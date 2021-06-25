В Краснодаре из-за отказа турбины экстренно сел самолет

В аэропорт Краснодара экстренно приземлился самолет SSJ-100, у которого в воздухе отказала газовая турбина. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет... благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины», — сказал он.

По словам источника, на борту находился 91 человек. Никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются. По имеющейся информации, самолет летел из Краснодара в Санкт-Петербург.

Ранее следовавший из Челябинска в Симферополь самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы по причине неисправности бортового компьютера.

Воздушное судно приземлилось в штатном режиме без объявления сигнала «Тревога». После исправления всех неполадок авиалайнер вновь вылетел по маршруту. На борту самолета находились 188 пассажиров, опасного груза не было.