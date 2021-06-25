Посольство России подтвердило, что россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев подтвердил, что россиянка София Сапега переведена под домашний арест, решается вопрос о посещении ее российским консулом. Его слова передает ТАСС.

«Находимся во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь», — отметил он.

Ранее сообщалось, что основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которых задержали в Минске при посадке самолета Ryanair, перевели под домашний арест.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в провластном Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление.