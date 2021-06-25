Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу, которых задержали в Минске при посадке самолета Ryanair, перевели под домашний арест. Об этом рассказали родители задержанных, передает «Би-би-си».

Отец Протасевича Дмитрий отметил, что не встречался с сыном. По его словам, ему «сложно комментировать действия властей, какие у них цели». Он подчеркнул, что с Протасевича и Сапеги не снимали обвинений, они находятся под контролем властей.

«Мы находимся в шоке,» — сказал, в свою очередь, отчим Сапеги.

По словам родителей девушки, для них это стало неожиданностью. Сапега в настоящий момент находится одна в съемной квартире в Минске.

До этого посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявлял, что Сапеге могут продлить арест.

23 мая Сапега была задержана в Минске вместе со своим молодым человеком Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» появилось видео, где Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуют персональные данные силовиков. Ее родственники и знакомые предположили, что на девушку могли оказывать давление.