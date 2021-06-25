Вандалы покрасили памятник Джорджу Флойду в черный цвет

Памятник погибшему при задержании афроамериканцу Джорджу Флойду в Бруклине покрасили в черный цвет, сообщает NBC News.

Открытие монумента состоялось 19 июня, оно было приурочено к учреждению в Соединенных Штатах национального праздника в честь отмены рабства. Памятник сделан из светлого материала.

Следы вандализма были обнаружены утром 24 июня, в настоящее время специальная группа полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти проводит расследование. Местные жители и власти выступили с осуждением произошедшего.

«Это постыдный поступок, преступление на почве ненависти и полное неуважение к памяти мистера Флойда и к чернокожему сообществу, а также к нашим усилиям по достижению расовой справедливости и равенства», – заявила член городского совета Нью-Йорка Фара Луис.

25 мая 2020 года сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, однако сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания.

В результате произошедшего мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

В апреле текущего года суд присяжных признал Шовина виновным в убийстве второй и третьей степени, а также в причинении смерти Флойду по неосторожности второй степени.

В июне 2021 года президент США Джо Байден объявил, что 19 июня в стране будет отмечаться национальный день независимости — праздник в честь отмены рабства в Соединенных Штатах.