Водку «Сталинская» сняли с продажи в Канаде после жалоб украинской диаспоры

В Канаде перестали продавать румынскую водку «Сталинская Серебряная» после того как на торговую сеть стали массово жаловаться представители украинской общины, сообщает телерадиокомпания CBC.

Сообщается, что совет по контролю за алкогольными напитками Онтарио продавал водку «Сталинская серебряная» в интернете и своих магазинах. По данным производителя, название было навеяно русским словом «сталь», а «сталинская» означает силу, или применительно к алкогольным напиткам — крепость.

Издание отмечает, что украинскую диаспору такая метафора не устроила, и многие сочли наличие такого напитка оскорбительным. Представители украинской общины обратились продавцу с требованием снять этот бренд с продаж.

«Нашей первой реакцией были шок и разочарование. Это определенно оскорбительно, учитывая историю», — цитирует медиахолдинг украинца Ника Кравеца.

Отмечается, что продавец вскоре отреагировал на опасения, полностью прекратил продавать «Сталинскую».

«После получения отзывов от ряда наших клиентов, компания провела дополнительную проверку водки «Сталинская Серебряная» и обнаружила, что она... не соответствует стандартам маркировки и больше не будет доступна для продажи», — говорится в заявлении.

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