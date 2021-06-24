В России обнаружили более 16 тысяч мутаций COVID-19

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что в России обнаружено более 16 тыс. потенциальных мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Такому разнообразию вариантов вирусов может противостоять только повсеместная массовая вакцинация», — подчеркнул он.

По словам Максютова, такой позиции придерживаются не только в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что так называемый индийский штамм коронавируса — «дельта» — уже получил распространение почти в 90 странах мира.

Ученые во всем мире предупреждают об опасности индийского штамма SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Позднее была обнаружена новая мутация индийского штамма, так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».