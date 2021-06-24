Разработчик сообщил, что «Эпиваккорона» эффективна против всех мутаций COVID-19

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что вакцина «Эпиваккорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» — не попадают в структуру выбранного пептида», — сказал он.

По его словам, пептид является основой данной вакцины, и он устойчив к изменениям.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов COVID-19.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».