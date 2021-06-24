Разработчик сообщил, что «Эпиваккорона» эффективна против всех мутаций COVID-19

Генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» заявил, что вакцина «Эпиваккорона» эффективна против всех опасных мутаций коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Все мутации, которые вызывают беспокойство, — «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Дельта плюс» — не попадают в структуру выбранного пептида», — сказал он.

По его словам, пептид является основой данной вакцины, и он устойчив к изменениям.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов COVID-19.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».