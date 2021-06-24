В США дочь получила послание 1926 года от ее отца, найденное в бутылке на дне реки

В США капитан яхты в реке Чебойган в штате Мичиган нашла бутылку с письмом 1926 года, сообщает USA Today.

Дженнифер Даукер нырнула с аквалангом, чтобы помыть окна на дне яхты, и заметила бутылку с письмом 1926 года, в котором было написано: «Может ли человек, который найдет эту бутылку, отдать ее Джорджу Морроу, округ Чебойган, штат Мичиган, и рассказать ему, где она была найдена».

«Это была довольно феноменальная находка для аквалангиста», — поделилась Даукер.

Она опубликовала фотографии письма на странице в Facebook, потому что знала несколько Морроу в округе. Неожиданно для нее пост стал вирусным.

Через несколько дней Даукер позвонила 74-летняя Мишель Примо. Женщина сообщила, что как только она увидела фотографию письма, сразу же узнала почерк отца, который прожил в Чебойгане до 20 лет. Даукер пообещала хранить свою находку, а Примо собирается отправить ей фотографии своего отца.

«Я верю, что все в этой жизни происходит по какой-то причине, и это прекрасный и удивительный пример того», — сказала Даукер.

Во французском городе Орбе (регион Эльзас) нашли письмо немецкого офицера, потерянное почтовым голубем 111 лет назад — в 1910 году.