В оперштабе рассказали, можно ли вакцинироваться от ковида при высоком уровне антител

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Global Look Press

Специалисты рассказали, можно ли вакцинироваться от коронавируса при наличии высокого уровня антител к инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, передает ТАСС.

«В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится», — сказали в оперштабе.

Эксперты также подчеркнули, что пока не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, необходимого для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам коронавируса.

Согласно данным на 23 июня, в Москве выявлено 1 307 243 случая коронавируса с начала пандемии, из них 21 686 — с летальным исходом. При этом 1 126 965 человек вылечились. За минувшие сутки было выявлено 6 534 случаев ковида, 88 пациентов скончались.

В июне в Москве ситуация с коронавирусом осложнилась. Суточная заболеваемость достигла показателей декабря прошлого года. 18 и 19 июня стали рекордными по числу выявленных случаев инфицирования за все время пандемии, превысив отметку в 9 тыс. В связи с этим власти ввели новые ограничения.

Ранее стало известно, что власти Москвы обязали работодателей обеспечить 60% сотрудников вакцинацией и проводить профилактические мероприятия.