Биолог рассказал о связи жары с новыми штаммами коронавируса

Распространение индийского штамма коронавируса в России совпало с аномальной жарой в ряде регионов страны. Профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Никитин в интервью радио Sputnik объяснил, есть ли связь между этими явлениями.

По его словам, в период пандемии стало окончательно ясно, что высокая летняя температура не оказывает какого-либо влияния на распространение коронавируса. Снижение числа заболевших в этот период объясняется социальными факторами — в жару люди разъезжаются на отдых и меньше контактируют друг с другом, пояснил Никитин.

Для самого же вируса температура никакого значения не имеет. Профессор уточнил, что высокая температура также не может спровоцировать появление новых мутаций COVID-19.

«Жара, яркое солнце и ультрафиолет никакого влияния на коронавирусную инфекцию и на сам вирус не имеют. Что касается штаммов, то тут тоже нельзя говорить, что жара повлияла на появление и распространение новых мутаций», — уточнил биолог.

Вместе с тем Никитин добавил, что аномально высокая температура может негативно сказаться на людях с COVID-19, которые имеют хронические заболевания, особенно проблемы с кровеносной системой или болезни сердца.

«Для них жара — это дополнительная нагрузка на сердце, так что течение заболевания может осложниться», — сказал профессор.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил о том, что жаркая погода на улице не отменяет масочный режим.