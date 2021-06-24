Российские ученые заявили о эффективности ревакцинации «Спутником V»

Специалисты Казанского федерального университета, исследующие иммунный ответ на российские вакцины от коронавируса, выяснили, что после прививки препаратом «Спутник V» организм вырабатывает антитела не только к COVID-19, но и к векторным компонентам лекарства. Но это не снижает эффективность повторной прививки. Ученые подчеркнули, что препарат успевает попасть в клетки до того, как антитела к вектору могли бы заблокировать действие препарата, пишут «Известия».

Как сообщил изданию директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, к любому белку, который входит в состав вакцины, формируется иммунный ответ, и белковые оболочки вакцины на основе аденовирусов — не исключение. Однако через четыре-пять месяцев он падает.

Он рассказал, что клетки памяти, в которых формируются антитела на аденовирусы, срабатывают через полтора-трое суток, а вакцина проникает в межклеточное пространство и начинает вырабатывать необходимые для защиты организма белки уже через час-два после укола.

По словам Гинцбурга, для эффективной ревакцинации достаточно, чтобы человеку ввели однократную инъекцию «Спутника Лайт». Он сообщил, что такой вариант подходит в том числе тем, кто привился «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком».

Ранее в Минздраве России рассказали о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса. В ведомстве отметили, что в период подъема заболеваемости прививаться необходимо раз в полгода, как переболевшим, так и вакцинированным ранее. В спокойное время следует вакцинироваться раз в год, уточнили в министерстве.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».