В США более 400 тысяч человек попали в скорую из-за столкновений с полицией

Более 400 тыс. человек за последние несколько лет попадали в США в отделения неотложной медицинской помощи в результате столкновений с полицией или охраной. Об этом сообщает NBC News.

Данные были получены в результате совместного расследования телеканала с некоммерческой журналистской организацией Marshall Project, которая занимается вопросами уголовного правосудия.

«Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что с 2015 года более 400 тысяч человек проходили лечение в отделениях неотложной помощи из-за насильственного взаимодействия с полицией или охранниками», — сообщается в публикации.

25 мая 2020 года в американском Миннеаполисе полицейскими был убил 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Это убийство спровоцировало волну массовых протестов в США, а затем и по всему миру.