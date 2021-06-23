В аэропорту Шереметьево назвали дату открытия терминала С

Московский аэропорт «Шереметьево» изменил планы по возобновлению работы международного терминала С. Его закрыли в прошлом году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом авиаперевозок, открытие намечено на июль, сообщила «Интерфаксу» директор по связям с общественностью авиаузла Анна Захаренкова.

«Международный аэропорт Шереметьево информирует о планируемом открытии в июле 2021 года терминала С», — заявила Захарченкова.

По словам представителя воздушной гавани, открыть терминал намерены для предоставления лучших условий столичным пассажирам. При этом будут исполняться противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора на фоне увеличения количества международных рейсов.

С 22 июня Россия возобновила полноценное авиасообщение с Турцией, с 28 июня планируется открыть регулярные рейсы в Соединенные Штаты, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию, на Кипр.

В терминал С хотят перевести международные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из терминала D. В последнем сейчас обслуживаются внутренние и международные вылеты.

Ранее МегаФон внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево. Отмечается, что проект реализован в партнерстве с компанией Wi-Fi.Click.