«Человек-паук» пришел на аудиенцию к папе Римскому

Мужчина в костюме Человека-паука пришел на еженедельную аудиенцию папы Римского Франциска, сообщает Associated Press.

Под маской супергероя скрывался 28-летний Маттео Вильярдита, который регулярно посещает в этом костюме детские больницы, чтобы поднять настроение госпитализированным детям.

Молодой человек во время встречи с понтификом дал ему запасную маску Человека Паука.

«Это было очень захватывающе, потому что папа Франциск сразу понял мою миссию», – заявил сам Вильярдита.

В Ватикане назвали мужчину «действительно хорошим супергероем». Там также рассказали, что в течение долгих месяцев изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции Вильярдита более 1400 раз созвонился с детьми в больницах по видеосвязи, так как не имел возможности посетить учреждения лично.

Ранее два человека в костюмах Бэтмена и Человека-паука раздавали воду и еду протестующим в Минске.