Лобовое столкновение на электросамокатах в Астрахани попало на видео

В Астрахани на площади Ленина два водителя электросамокатов столкнулись друг с другом на полной скорости. Об этом сообщает интернет-портал Astrakhan.ru.

Происшествие случилось на центральной площади города 22 июня. Лобовое столкновение записала камера видеонаблюдения.

На видео видно, как два самоката врезаются лоб в лоб, после чего два человека падают на землю. С одним из участников инцидента рядом ехала девушка, она резко затормозила и бросилась на помощь пострадавшим.

После случившегося к пострадавшим пришли на помощь прохожие. Вскоре на место прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.

На данный момент информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в стране с начала года выросло почти на 200%. С января по май этого года было зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.