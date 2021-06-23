На Украине зарегистрированы два первых заражения штаммом «дельта»

Штамм коронавируса «дельта» впервые зафиксировали на территории Украины, сообщает Телевизионная служба новостей со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

«Уже есть два случая — это мать 66 лет и ребенок — 16 лет. Они недавно вернулись из России, уже в Украине заболели, и им провели тесты. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное», — заявил он.

Данилов рассказал, что в стране есть четыре лаборатории, которые могут выявить новый штамм, но нет именно тестов, которые обнаруживают «индийский штамм,» в связи с чем Украина обратилась к ВОЗ.

Данилов сообщил, что аппарат СНБО Украины рассмотрит вопрос введения обязательного тестирования на коронавирус для людей, которые приезжают из России, Белоруссии, Великобритании и Индии.

Ученые со всего мира заявляют об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.

Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма», так называемая «дельта плюс». Власти Индии признали этот вариант «вызывающим беспокойство».

Ранее медик рассказал, насколько заразен новый штамм коронавируса.