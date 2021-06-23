Поставившую на колени ребенка сибирячку арестовали

Жительница Красноярска, ранее избивавшая детей и ранившая ножницами девочку, была взята под стражу. Подозреваемая 13 июня побила 9-летнего мальчика, который якобы обидел ее 5-летнего сына, сообщается на сайте СК России по региону.

До этого женщина потребовала от предполагаемого обидчика сына вставать на колени и просить прощение.

По информации следователей, 18 июня сибирячка, когда находилась на детской площадке в нетрезвом состоянии, взяла из своей сумки маникюрные ножницы и нанесла не менее двух ударов девочке. У последней, как утверждалось, якобы произошел конфликт с сыном женщины.

«Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленница не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам в виду активного сопротивления ребенка и помощи неравнодушных граждан, которые смогли пресечь ее действия», — уточнили в Следственном комитете.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу, 35-летняя злоумышленница арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», расследование продолжается.

Ранее у женщины также изъяли детей.